Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Driburg (ots)

Am 19.07.2025, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus Paderborn mit seinem PKW Renault die K18 von der B64 kommend in Richtung Bad Driburg. In einer scharfen 180 Grad Kurve kam es zu einer Berührung mit einem 86-jährigen Fußgänger aus Bad Driburg, welcher dort die Straße überqueren wollte. Der linke Außenspiegel des PKW traf den Fußgänger, so dass dieser zu Boden fiel und sich verletzte. Mittels Rettungswagen wurde der Fußgänger einem Paderborner Krankenhaus zugeführt. In der Atemluft des Fußgängers konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Die K18 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme eine gute Stunde gesperrt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /RS

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell