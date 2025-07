Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallverursacher werden beobachtet und flüchten trotzdem

Brakel (ots)

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Brakel ist ein abgestellter Opel beschädigt worden. Obwohl die Verursacher beobachtet wurden, fuhren sie davon. Jetzt ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter wegen Unfallflucht und sucht weitere Zeugen.

Der Vorfall auf dem Parkplatz eines Discounters an der Warburger Straße ereignete sich bereits am Freitag, 4. Juli. Um 14.30 Uhr hatte ein 45-Jähriger seinen älteren grünen Opel Astra Kombi auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, beobachtete er einen weißen BMW, der unmittelbar an der Seite seines Opels stand. Ein Mann und eine Frau seien ausgestiegen, hätten frisch entstandene Beschädigungen am Opel betrachtet und seien dann wieder eingestiegen. Bevor sich der 45-Jährige Opel-Besitzer aber bemerkbar machen konnte, sei der weiße BMW-Geländewagen davongefahren. Dessen Fahrer wird auf etwa 50-60 Jahre geschätzt.

Der entstandene Schaden am Opel beträgt rund 1.000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell