Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kreisweiter Kontrolltag - über 250 Verstöße festgestellt

Höxter (ots)

Bei einem kreisweiten Kontrolltag am Mittwoch, 15. Juli, hat die Kreispolizeibehörde Höxter zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Im Fokus der Maßnahmen standen Geschwindigkeitskontrollen sowie Überprüfungen der Fahrtüchtigkeit. Insgesamt registrierten die eingesetzten Polizeibeamten 264 Geschwindigkeitsüberschreitungen im gesamten Kreisgebiet. Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer, der im Bereich der Abtei Marienmünster bei erlaubten 50 km/h mit 90 km/h unterwegs war. Bei weiteren Kontrollen kam es zu mehreren besonderen Feststellungen:

- In Borgholz auf der B241 wurde ein 24-jähriger Fahrer aus Lauenförde wegen einer leichten Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten. Während der Kontrolle zeigten sich bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen, die durch einen freiwilligen Drogentest bestätigt wurden. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

- Auf der L828 bei Neuenherse kontrollierten Beamte einen Fahrer ebenfalls nach einer leichten Geschwindigkeitsüberschreitung. Dabei wurde im Fahrzeug ein griffbereites Messer festgestellt. Das Messer wurde sichergestellt, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

- In einem weiteren Fall fiel ein Pkw auf, der ohne Frontkennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich, dass der Fahrer kurz zuvor in Brakel in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Personalien des Fahrers wurden aufgenommen, um die Schadensregulierung sicherzustellen.

Die Kreispolizeibehörde Höxter betont: "Mit solchen Kontrolltagen möchten wir nachhaltig zur Verkehrssicherheit im Kreisgebiet beitragen. Überhöhte Geschwindigkeit sowie Fahren unter Drogeneinfluss stellen erhebliche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer dar."/rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell