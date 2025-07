POL-HX: Mit PKW kollidiert - Radfahrerin schwer verletzt

Höxter (ots) - Am Donnerstag, 10. Juli, kam es in Höxter-Godelheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 22-Jähriger aus Höxter stürzte aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Vor dem Eintreffen der Polizei wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Befragung in der Notaufnahme ergaben sich ...

mehr