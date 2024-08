Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: International gesuchten Betrüger verhaftet

Frankfurt(Oder) (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei am Dienstag einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann fest.

Gegen 8:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 30-Jährigen, als Fahrer in einem in der Slowakei zugelassenen Pkw, bei der Einreisekontrolle an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Zur Kontrolle legte der Mann eine gültige tschechische Identitätskarte vor.

Die Überprüfung des tschechischen Staatsangehörigen ergab, dass gegen den Mann ein internationaler Haftbefehl aus Italien vorliegt. Laut Haftbefehl soll der Gesuchte im März dieses Jahrs an einer Tat beteiligt gewesen sein, bei dem ein älteres, in Italien lebendes, Ehepaar um 8.000 Euro, Goldschmuck und hochwertige Uhren betrogen worden war.

Nach Verkündung des internationalen Haftbefehls vor dem Amtsgericht Frankfurt (Oder) droht dem 30-jährigen Mann eine Auslieferung an die italienischen Justizbehörden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell