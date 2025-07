Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Fahrradkontrolltag auch E-Bikes und E-Scooter im Blick

Kreis Höxter (ots)

Zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen hat die Polizei im Kreis Höxter auch Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter im Blick. Diese Zweiräder standen im Mittelpunkt des öffentlich angekündigten Fahrradkontrolltages am Mittwoch, 9. Juli. Schon morgens überprüfte ein Team des Verkehrsdienstes Schülerinnen und Schüler, die entweder per Fahrrad oder E-Scooter unterwegs waren. Die meisten Kontrollen verliefen unauffällig, so dass keine Maßnahmen erforderlich waren. Im Laufe des Tages mussten vier Verwarngelder erhoben werden. Hinzu kommen zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen die Versicherungspflicht bei E-Scooter. In vielen Fällen wurden junge Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer direkt angesprochen und in acht Fällen mündlich verwarnt.

