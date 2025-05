Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Maubach: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 1906 zwischen Maubach und Erbstetten einen dort geparkten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacher soll es sich um einen silbernen Peugeot gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 909-0 entgegen.

Fellbach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Sattelzug Fahrer die Bundesstraße 14 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Fellbach. Er fuhr in Schrittgeschwindigkeit strake Schlangenlinien. Kurz vor dem Kappelbergtunnel kam er zum Stillstand. Ein ordnungsgemäß hinter dem 60-Jährigen fahrender 35-jähriger LKW-Fahrer kam hierdurch ebenfalls zum Stehen. Der 60-Jährige rollt rückwärts auf den stehenden LKW des 30-Jährigen auf und es kam zum Unfall.

Bei der Unfallaufnahme konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung des 60-Jährigen festgestellt werden. Der LKW-Fahrer musste nach der Unfallaufnahme seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden nur einspurig befahrbar.

