Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW zerkratzt - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, zwischen 11:20 Uhr und 13:10 Uhr, auf einem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Bahnhofstraße einen dort abgestellten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Abtsgmünd: PKW beschädigt und geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 13 Uhr in der Fachsenfelder Straße. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter PKW-Fahrer mit seinem rechten Außenspiegel den Außenspiegel eines Opel, welcher in der Fachsenfelder Straße abgestellt war. Nach Spurenlage muss es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Ford Fusion Bj. 2007 handeln, welcher korrespondierende Unfallspuren aufzeigen müsste. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

Zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde ein Dienstfahrzeug der Stadt Schwäbisch Gmünd, welches in der Waisenhausgasse geparkt war, zerkratzt. Der Schaden an dem PKW wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 071713580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwochmorgen um kurz nach 6 Uhr befuhr ein 44-jähriger Citroen-Lenker die B298 von Spraitbach in Richtung schwäbisch Gmünd. Zeitgleich befuhr eine 56-jährige Renault-Lenkerin die B298 von Wetzgau kommend. An der dortigen Einmündung wollte die 56-Jährige nach links auf die B298 in Fahrtrichtung Spraitbach abbiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 44-Jährigen. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd sucht nun Zeugen dieses Unfalls. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

