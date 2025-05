POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Angeblich verdächtiges Ansprechen eines Kindes war unverdächtig - Unfall - Bushaltestelle beschmiert

Polizeipräsidium Aalen

Plüderhausen: Angeblich verdächtiges Ansprechen eines Kindes war unverdächtig

Eine Zeugin teilte der Polizei am Dienstagabend mit, dass zwei Männer und eine Frau versucht hätten, in der Straße Am Marktplatz ein Kind mitzunehmen. Vor Ort gab die Frau an, dass die Personen das Kind am Arm gezogen hätten und dieses anschließend mit einem Roller davongefahren sei. Zunächst konnte weder die Identität der drei Personen, noch die des Kindes geklärt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen am Mittwoch konnten die zwei Männer und die Frau ausfindig gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen und Befragungen ergaben, dass eine versuchte Entführung oder dergleichen ausgeschlossen werden kann. An den Schilderungen der Zeugin ergaben sich zudem erhebliche Zweifel.

Mittlerweile verbreitet sich auch eine dementsprechende Meldung samt Fotos von drei Personen viral im Internet und den sozialen Medien und sorgt dadurch statt für Beruhigung für zusätzliche Verunsicherung. Die Polizei ruft in solchen Fällen grundsätzlich zur Besonnenheit auf und rät von unkontrollierbaren Vervielfältigungen im Netz ab, auch um die Persönlichkeitsrechte der betreffenden Personen zu wahren. Die Polizei bietet betroffenen Eltern bzw. Schulen Beratung an, wie mit entsprechenden Verdachtsfällen umgegangen werden kann.

Großerlach: Umgestürzter Baum - Unfall

Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr stürzte eine Esche auf die Fahrbahn des Fischbacher Wegs. Eine 52-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Baum. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Offenbar war die Esche bereits morsch.

Winnenden: Sachbeschädigung - Bushaltestelle beschmiert

Am Mittwochmorgen, gegen 09:50 Uhr wurden mehrere verfassungswidrige Symbole, wie Hakenkreuze und die Zeichen "SS" und "88" an einer Bushaltestelle in der Schorndorfer Straße festgestellt. Zeugenhinweise zu den unbekannten Schmierfinken erbittet das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940.

