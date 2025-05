Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Fahrrad und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Pedelec

Von Montagabend bis Mittwochmittag wurde das in einer Tiefgarage Im Schwurm angekettete Lapierre Pedelec durch unbekannte Langfinger entwendet. Hierzu wurden sowohl ein an die Wand montierter Metallring, wie auch das zugehörige Schloss mitgenommen. Der Schaden wird insgesamt auf über 2000 Euro beziffert. Zeugen können Hinweise unter 0791 4000 der Polizei in Schwäbisch Hall direkt mitteilen.

Crailsheim: Fahrzeug beschädigt

Am Samstag in einem Zeitraum von 12 bis 15:40 Uhr war ein Pkw des Herstellers BMW in einer Tiefgarage in der Straße "Schweinemarktplatz" geparkt, als es durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Hierdurch wurde ein Sachschaden von rund 300 Euro verursacht. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Blaufelden: Unfallflucht

In einem kurzen Zeitraum von 10 Uhr bis 10:25 Uhr war ein Fahrzeug des Herstellers Audi auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Rothenburger Straße geparkt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken Heckseite beschädigt, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 07953 925010 mit der Polizei Blaufelden in Verbindung setzen.

