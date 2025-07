Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Warburg geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 10. Juli, kam es gegen 17.30 Uhr auf der Kasseler Straße in Warburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein 75-jähriger Mann aus Borgentreich befuhr mit seinem Mercedes die Kasseler Straße stadtauswärts. Auf Höhe eines Zebrastreifens beabsichtigte er, nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. In diesem Moment näherte sich von rechts ein bislang unbekannter Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Radfahrer stürzte. Trotz des Sturzes setzte sich der Mann kurz darauf wieder auf sein Fahrrad und verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des flüchtigen Fahrradfahrers machen können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

