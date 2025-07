POL-HX: Pkw landet auf dem Dach - Fahrer schwer verletzt

Willebadessen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in Willebadessen hatte am Mittwoch, 9. Juli, eine Streife des Verkehrsdienstes der Polizei den richtigen Riecher. Um 9.25 Uhr hielten die Beamtinnen und Beamten einen Ford zur Überprüfung an und stellten fest, dass der Wagen ohne gültige Versicherung geführt wurde. Der Versicherungsschutz war bereits am 16. Juni ...

mehr