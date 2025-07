Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Feuerwehr schneidet eingeklemmte Fahrerin aus dem Auto

Brakel (ots)

Auf der K18 zwischen Bad Driburg und Brakel war eine 36-jährige Fahrerin nach einem Unfall in ihrem Fahrzeug so stark eingeklemmt worden, dass sie durch die Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden musste. Die Feuerwehr trennte dazu das Autodach ab.

Am Mittwoch, 9. Juli, fuhr die 36-Jährige gegen 8 Uhr mit ihrem Nissan die K18 aus Richtung Bad Driburg kommend in Fahrtrichtung Brakel. Auf der mit Rollsplitt versehenen Straße, auf der aktuell eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h gilt, geriet sie im Bereich Emder Höhe ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen.

Die alarmierte Feuerwehr musste die Windschutzscheibe zerschneiden und das Dach abtrennen, um die Frau aus ihrer Sitzposition am Steuer befreien zu können. Lebensgefahr bestand nach ärztlicher Einschätzung vor Ort nicht. Jedoch wurde aufgrund ihrer Verletzungen ein Rettungshubschrauber alarmiert, der sie in eine Klinik flog. Während der Bergung war die K18 für den Verkehr für gut zwei Stunden gesperrt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.

