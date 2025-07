Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradkontrolltag am 9. Juli im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Für Mittwoch, 9. Juli, kündigt die Polizei im gesamten Kreis Höxter einen Fahrradkontrolltag an. Im Mittelpunkt steht der sichere Umgang im Straßenverkehr für Fahrrad- und Pedelec-Fahrende. Es soll auf häufige Verkehrsverstöße wie das Fahren auf Gehwegen oder technische Mängel und Veränderungen am Rad hingewiesen werden.

Wie nötig neben den üblichen Verkehrskontrollen auch eine Überwachung des Radverkehrs ist, ergibt sich bei einem Blick in die Unfallbilanz vom vergangenen Wochenende. Von den neun aufgenommen Unfällen mit Leichtverletzten waren fünf mit Beteiligung von Fahrrädern oder E-Bikes. Zum Beispiel kam es in Warburg-Scherfede am Sonntag, 6. Juli, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Der Autofahrer hatte beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Straße "Kasseler Tor" einen Fahrradfahrer übersehen, welcher auf dem Gehweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Durch den Zusammenprall stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht an der Hüfte. Er wurde ambulant behandelt.

Die Kontrolltage sollen nicht nur auf Fehlverhalten aufmerksam machen, sondern vor allem dazu dienen, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und schwere Unfälle zu verhindern. Dabei möchte die Polizei auch für das Tragen von Fahrradhelmen werben. Diese verhindern zwar keine Verkehrsunfälle, aber können vor schwerwiegenden Folgen schützen. /nig

