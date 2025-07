Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Jugendliche auf E-Scooter erfassen Kleinkind - leicht verletzt

Höxter (ots)

Am Donnerstagabend, 3. Juli, kam es gegen 21 Uhr auf der Straße "An den Birnbäumen" in Höxter zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter, bei dem ein Kleinkind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 15-jährige Jugendliche aus Höxter mit einem E-Scooter die Straße in Richtung Brenkhäuser Straße. Neben ihr befanden sich zwei weitere Mädchen im Alter von jeweils 12 Jahren auf dem Fahrzeug. Der E-Scooter war somit mit insgesamt drei Personen besetzt - was nicht zulässig ist. Zur gleichen Zeit lief ein zweijähriges Kind unvermittelt auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Kleinkind. Infolge der Kollision stürzten die drei Jugendlichen. Die Fahrerin, eine Beifahrerin sowie das zweijährige Kind erlitten leichte Verletzungen. Das Kleinkind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am E-Scooter entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, inwieweit Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung vorliegen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell