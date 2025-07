POL-HX: Zwei Unfälle mit Totalschaden in einer halben Stunde

Kreispolizeibehörde Höxter

Zwei Unfälle mit Totalschaden in einer halben Stunde

Warburg / Peckelsheim

Innerhalb von nur einer halben Stunde ereigneten sich am Freitagvormittag im südlichen Kreis Höxter zwei Unfälle, bei denen die Fahrerinnen jeweils mit leichten Verletzungen aussteigen konnten, an den Fahrzeugen aber Totalschaden entstand. Auch der Unfallhergang ähnelt sich.

Zunächst fuhr um 9.30 Uhr eine 67-Jährige mit ihrem Citroen die L838 von Warburg in Fahrtrichtung Daseburg. In Höhe des Desenberges kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Graben. Dort prallte der Citroen mehrfach gegen die Böschung, an dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Um 9.55 Uhr wurde ein Unfall auf der L763 zwischen Peckelsheim und Eissen gemeldet. Eine 26-Jährige war mit einem BMW die Eissener Straße von Peckelsheim kommend in Richtung Eissen gefahren. Etwa in Höhe der Einmündung Richtung Schönthal kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Eissener Straße für den Verkehr voll gesperrt.

Die Unfallursache ist in beiden Fällen noch unklar.

