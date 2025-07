Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße - Zwei Personen verletzt

Brakel (ots)

Am Dienstagnachmittag, 1. Juli, kam es auf der Bundesstraße 252 bei Brakel zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach ersten Ermittlungen befuhr gegen 16:40 Uhr eine 21-Jährige aus Paderborn mit ihrem Fiat die B252 aus Richtung Steinheim kommend in Fahrtrichtung Warburg. An der Einmündung zur Nieheimer Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Polo, der die B252 in Fahrtrichtung Steinheim befuhr. Durch den Aufprall wurde eine 55-jährige Beifahrerin aus dem Kreis Altenkirchen (Derschen) leicht verletzt. Sie konnte ambulant versorgt werden. Der 57-jährige Fahrer des Polos blieb unverletzt. Die 21-jährige Fiat-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen./rek

