POL-HX: Verkehrsunfall auf der B64

Am Montag, 30. Juni, ereignete sich auf der B64 bei Brakel ein Verkehrsunfall. Zwei Personen verletzten sich leicht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Gegen 15.10 Uhr fuhr ein 74-Jähriger aus Borchen mit einem BMW auf der B64 von Bad Driburg in Richtung Höxter. Auf Höhe Brakel beabsichtigte er links auf die B252 abzufahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen entgegenkommenden 61-Jährigen aus Höxter. Der Höxteraner war mit einem Ford auf der B64 in Richtung Bad Driburg unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurden ambulant am Unfallort behandelt. Die beiden Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die B64 einspurig gesperrt./rek

