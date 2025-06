Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kennzeichendiebstahl

Warburg (ots)

Am Samstagnachmittag (28.06.2025,14:53-18:15 Uhr) ist es in Hohenwepel auf der Peckelsheimer Straße zu einem Kennzeichendiebstahl gekommen. Als der 53-jährige Fahrzeugführer aus Warburg sein Fahrzeug in Augenschein nahm erkannte er, dass das vordere wie auch hintere Kennzeichen nicht mehr am Seat vorhanden waren. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Höxter (05271/962-1222)./RS

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell