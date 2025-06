Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - zwei Frauen verletzt

Bild-Infos

Download

Warburg (ots)

Am Mittwoch, 25. Juni, ereignete sich in Warburg im Kreuzungsbereich Industriestraße/ Heidweg/ Zum Heidhof ein Verkehrsunfall. Zwei Fahrerinnen verletzten sich leicht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 59-Jährige aus Borgentreich mit einem Skoda Fabia auf der Straße Zum Heidhof. An der Kreuzung Industriestraße/ Heidweg/ Zum Heidhof beabsichtigte sie links auf die Industriestraße zu fahren. Zur gleichen Zeit war eine 27-Jährige aus Warburg mit einem Audi auf der Industriestraße in Richtung Papenheimer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die beiden Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell