Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei ermittelt zu zwei Unfallfluchten

Brakel / Bad Driburg (ots)

Bei der Aufklärung von zwei zurückliegenden Unfallfluchten hofft das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter auf nützliche Hinweise von möglichen Zeugen. Beide Vorfälle haben sich bereits am Freitag, 13. Juni, ereignet.

Im ersten Fall geht es um einen E-Bike-Fahrer, der gegen 14.30 Uhr in Brakel gestürzt war. Er war zunächst auf der Straße "Am Galgenberg" in Fahrtrichtung zur Straße "Zur Krüne" unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Straße "Franz-Schneider-Weg" sei von rechts ein Fahrzeug in die Straße "Am Galgenberg" eingebogen. Der 38-jährige E-Bike-Fahrer hatte dies nicht rechtzeitig bemerkt, versuchte noch auszuweichen und kam dabei zu Fall. Das einbiegende Fahrzeug fuhr weiter, dabei hat es sich womöglich um einen schwarzen Ford gehandelt. Zu einem Zusammenstoß ist es offenbar nicht gekommen, das E-Bike wurde dennoch erheblich beschädigt, der Radfahrer leicht verletzt. Es wird um Hinweise gebeten.

Bei dem zweiten Zeugenaufruf geht es um einen Unfall auf der K9 zwischen Reelsen und Bad Hermannsborn. Hier war ein VW Golf in den Graben geraten und schwer beschädigt worden. Der mit fünf Personen besetzte Golf hatte zunächst die K9 aus Richtung Reelsen kommend befahren, als ihm gegen 19.40 Uhr ein unbekannter dunkler Pkw entgegenkam. Dieser fuhr auf der kurvenreichen Strecke so weit mittig auf der Fahrbahn, dass der 21-jährige Golf-Fahrer nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei brach das Heck aus und rutschte zunächst einige Meter über den rechten Grünstreifen. Schließlich schleuderte der Golf in den linken Straßengraben und kam dort zum Stehen. Ein Mitfahrer wurde leicht verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden.

Das unbekannte entgegenkommende Auto hatte sich unterdessen jedoch von der Unfallstelle entfernt. Es soll sich um einen Kleinwagen mit dunkler Farbe und HX-Kennzeichen gehandelt haben, gesteuert anscheinend von einer weiblichen Person.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben oder weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell