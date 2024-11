POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht in der Straße "Rosenegg" - unbekannte Autofahrer touchiert Audi und Citroen und flüchtet (10.11.2024)

Konstanz (ots) - In der Nacht auf Sonntag ist es in einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 01.30 Uhr gerieten zwei Partygäste auf der Tanzfläche der Halle 1 in Streit. Ein 21-Jähriger wollte die Situation beruhigen, woraufhin ihm einer der Streitenden unvermittelt ...

mehr