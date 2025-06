POL-HX: Gefährliches Überholmanöver auf der B252 - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots) - Drei parkende Fahrzeuge sind in Warburg-Bonenburg entlang der Straße "Zum Wiesenhof" beschädigt worden. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19. Juni, wahrscheinlich gegen 2.20 Uhr. Von einem Ford Fiesta, einem VW Caddy und einem VW Passat sind jeweils der linke Außenspiegel abgetreten worden, an dem Ford entstanden außerdem Kratzer. Womöglich steht die Tat in Zusammenhang mit ...

mehr