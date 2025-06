Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Treibstoffdiebstahl festgenommen - Fluchtfahrzeug entkommen

Borgentreich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 19. auf den 20. Juni, konnten zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Treibstoffdiebstahl bei einem Windpark in Borgentreich vorläufig festgenommen werden. Ein weiteres Fluchtfahrzeug, ein Audi Q6, entkam unerkannt. Gegen 1.55 Uhr beobachteten zwei Jäger verdächtige Aktivitäten auf dem Gelände eines Windparks im Bereich Borgentreich. Dort hatten sich mehrere Personen gewaltsam Zugang verschafft und entwendeten Treibstoff. Die Zeugen verständigten umgehend den polizeilichen Notruf. Beim Eintreffen der Zeugen flüchteten die Tatverdächtigen in unterschiedliche Richtungen: Der Audi Q6 entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Körbecke, zwei weitere Personen flohen zu Fuß über einen angrenzenden Acker. Mithilfe eines Nachtsichtgeräts konnten die Jäger die Flüchtenden beobachten und die hinzugezogenen Polizeikräfte gezielt zum Aufenthaltsort führen. Die Beamten nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 29 Jahren vorläufig fest. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann aus Warburg sowie einen 29-Jährigen aus Borgentreich. Beide Personen sind bereits wegen anderer Delikte polizeilich bekannt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer in den frühen Morgenstunden entlassen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das flüchtige Fahrzeug nicht aufgegriffen werden. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität weiterer Tatbeteiligter sowie zum Verbleib des Audis, dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter Tel. 05271 / 962-0 zu melden./rek

