Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 231 Einsätze - 33 Unfälle: Arbeitsreiches Wochenende für die Polizei

Kreis Höxter (ots)

Zahlreiche Einsätze, aber keine herausragenden Ereignisse: So lässt sich das Wochenende bei der Polizei im Kreis Höxter zusammenfassen. 231 Einsätze, darunter 33 Verkehrsunfälle, wurden im Verlauf von drei Einsatztagen gezählt.

Die Hitze der vergangenen Tage und Alkoholkonsum haben sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, dass die Polizei zu verschiedenen Ruhestörungen und Streitigkeiten gerufen wurde, vereinzelt auch mit leichten Körperverletzungen.

Darüber hinaus war das ganze Spektrum von Einsatzanlässen vertreten: Hilfeersuchen, entlaufene Tiere, Einbruchalarme oder Diebstähle und Diebstahlversuche verteilten sich gleichmäßig über den erfassten Zeitraum zwischen Freitag, 20. Juni, bis Montag, 23 Juni, jeweils von 6 bis 6 Uhr morgens.

Bei den 33 aufgenommenen Verkehrsunfällen im Kreisgebiet blieb es in den allermeisten Fällen bei Sachschäden. Vier Leichtverletzte gab es bei einem Unfall auf der L825 bei Brakel-Bellersen (siehe gesonderter Bericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6061081).

In Summe ein ganz normales, wenn auch arbeitsreiches Wochenende für die Einsatzkräfte an den drei Wachstandorten Warburg, Bad Driburg und Höxter.

Ein Eintrag unter dem Einsatzanlass "Unfug" darf dabei auch nicht fehlen: Unbekannte Jugendliche hatten in Steinheim in der Nacht zu Sonntag am Bornebrucher Weg ein Dixi-Klo umgekippt. Beamte der Polizei kümmerten sich darum, die Fahrbahn wieder zu räumen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell