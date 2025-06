Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Beverungen (ots)

Am Dienstag, 17. Juni, gegen 11.14 Uhr, kam es auf der Langen Straße in Beverungen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein älterer Fußgänger, der die Fahrbahn in der Nähe einer Fußgängerampel überqueren wollte, wurde von einem anfahrenden LKW erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei konnte bereits mehrere Zeugen dieses Geschehens vernehmen und ihnen Maßnahmen des Opferschutzes anbieten. Aus den Vernehmungen ergibt sich aber auch, dass es weitere Zeugen geben dürfte, die den Verkehrsunfall unmittelbar beobachtet haben. So könnte eine Frau, die offensichtlich im Außenbereich des Café Feldhaus gesessen hat und sich kurz bei der Bedienung im Café meldete, gegebenenfalls ergänzende Angaben zu Unfallhergang machen. Diese Frau und weitere bisher nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter unter 05271 - 9620, zu melden. Auch hier ist es der Polizei ein wichtiges Anliegen, über konkrete Opferschutzmaßnahmen zu informieren.

