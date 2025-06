Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Denkzettel oder Dankzettel? Kinder überreichen Botschaften an (zu) schnelle Autofahrer

Bad Driburg (ots)

So viel "Personal" sieht man an einer Kontrollstelle selten: Kinder der Grundschule Dringenberg unterstützten den Verkehrsdienst der Polizei Höxter am Dienstag, 17. Juni, bei einer ganz besonderen Geschwindigkeitskontrolle. Am Ortsausgang von Dringenberg überreichten sie selbstgemalte "Denkzettel" an Autofahrer, die in dem Tempo-50-Bereich zu schnell unterwegs waren. Und wer sich an das Tempolimit hielt, wurde mit einem "Dankzettel" belohnt.

Mit großem Eifer, gekleidet mit neongelben Warnwesten und Kappen, machten sich die beiden vierten Grundschulklassen in Begleitung ihrer Lehrkräfte ans Werk. Zunächst bedienten die "Profis" der Kreispolizeibehörde Höxter das Laser-Gerät. Anschließend wurden die gemessenen Fahrzeuge zur weiteren Kontrolle herausgewunken.

Dann kamen die Kinder ins Spiel und oft auch mit den Fahrerinnen und Fahrern ins persönliche Gespräch. Die meisten Angesprochenen zeigten großes Verständnis für die Aktion, die ganz bewusst in der Nähe des Schulweges in Dringenberg durchgeführt wurde. Die Maßnahme ist Teil der landesweiten Strategie für mehr Sicherheit auf den Straßen mit dem Titel #LEBEN.

Insgesamt wurden an diesem Vormittag 33 Fahrzeuge überprüft, in den häufigsten Fällen konnten die Kinder Dankzettel überreichen. In zwei Fällen allerdings genügte auch der Denkzettel nicht. Da war die Geschwindigkeitsübertretung so hoch, dass ein Verwarngeld fällig wurde. /nig

