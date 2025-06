Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Abbiegen Pedelec übersehen

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 18. Juni, gegen 12.10 Uhr fuhr eine 73-Jährige aus Höxter mit einem VW T-Roc auf der Albaxer Straße in Richtung Albaxen. Sie beabsichtigte auf Höhe eines Erdbeerverkaufsstands rechts abzubiegen. Dabei übersah sie einen 69-Jährigen aus Höxter, welcher sich auf einem Pedelec befand. Er benutzte einen Fahrradweg, der entlang der Albaxer Straße führt. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß. Der Senior verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell