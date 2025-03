Polizei Dortmund

POL-DO: Regelmäßige Kontrollen - Kräfte der PK Fokus im Einsatz

"Präsenzkonzept Fokus" - Das bedeutet unter anderem zahlreiche Kontrollen in der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt. Auch in den vergangenen Tagen waren die Einsatzkräfte präsent.

Am Freitag (21.03.) kontrollierten die Beamten der Präsenzkonzeption Fokus (PK Fokus) unter anderem einen 17-Jährigen. Der Dortmunder ist bereits als Intensivtäter bekannt. Die Beamten erwischten ihn beim Handel mit Betäubungsmitteln, fertigten eine Strafanzeige und stellten die Drogen sicher. Da der Jugendliche den anschließenden Platzverweis ignorierte und den Beamten wenig später in anderer Kleidung erneut auffiel, wurde er von den Einsatzkräften schließlich zu seiner Wohnanschrift gefahren und an seine Mutter übergeben.

Am Samstagabend stand unter anderem die Poser- und Tunerszene am Wall im Fokus der Einsatzkräfte. In der Spitze zählten die Beamten bis zu 150 Fahrzeuge, die der Szene zugeordnet werden konnten. Insgesamt kontrollierten die Beamten an diesem Abend 52 Autos und sprachen 23 Verwarngelder aus.

Nach zahlreichen Bürgerbeschwerden bestreiften Einsatzkräfte der PK Fokus am Montag (24.03.) verstärkt den Bereich der Lessingstraße und der Braunschweiger Straße. Feststellungen hinsichtlich der gemeldeten Zustände machten die Beamten jedoch nicht. Auf dem Bahnhofsvorplatz kontrollierten die Beamten ebenfalls zahlreiche Personen - erfreulicherweise mussten keine Strafanzeigen gefertigt werden.

Am Dienstag (25.03.) kontrollierten die Einsatzkräfte eine Personengruppe am ZOB. Eine Person konnte keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen, die Beamten nahmen den Mann auf Grund des Verdachtes des unerlaubten Aufenthaltes fest und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Im Stadtgarten kontrollierten die Beamten zahlreiche Personen, die der örtlichen Dealer-Szene zuzuordnen waren. Straftaten wurden bei den Kontrollen nicht festgestellt, die Beamten sprachen Platzverweise gegen einige der Personen aus.

Am Mittwochabend (26.03.) beobachteten zivile Einsatzkräfte einen Handel mit Betäubungsmitteln an der Uhlandstraße. Die Beamten stellten die Drogen sicher und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

In den vergangenen Tagen waren die Einsatzkräfte außerdem regelmäßig im Bereich rund um den Bahnhof Hörde präsent. Verdächtige Personen oder Straftaten konnten jedoch nicht festgestellt werden.

Im Zeitraum zwischen dem 21.03. und 26.03. kontrollierten Kräfte der PK Fokus insgesamt 329 Personen und 115 Fahrzeuge. In elf Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt. Die regelmäßigen Kontrollen dauern an.

