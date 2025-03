Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Hinweis auf Drogenhandel aus einer Wohnung: Polizei nimmt 50-jährigen Lüner vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0291

Am gestrigen Mittwoch (26.03.) durchsuchten Polizeibeamte eine Wohnung in Lünen. Dort stellten sie größere Mengen an Drogen sicher, der Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen.

In der Vergangenheit erhielt die Polizei einen Hinweis aus der Bevölkerung zu einem Haus an der Straße "Am Triftenteich". Dort solle aus einer Wohnung heraus ein reger Handel mit verschiedenen Drogen betrieben werden. Zivile Einsatzkräfte gingen diesem Hinweis nach.

Gegen 16:30 Uhr bemerken die Beamten, wie ein Mann an der Anschrift klingelte und eingelassen wurde. Kurz darauf verließ er das Haus wieder. Die Beamten kontrollierten ihn anschließend und fanden dabei eine geringe Menge mutmaßliches Marihuana. Da kein strafbares Verhalten vorlag, wurde der Mann aus der Kontrolle entlassen.

Aufgrund des Hinweises aus der Bevölkerung und den Beobachtungen der Beamten nahmen diese Kontakt zur Staatsanwaltschaft Dortmund auf. Nach Schilderung des Sachverhalts erließ der diensthabende Eilrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten größere Mengen verschiedener Drogen sowie eine vierstellige Summe Bargeld und weitere Beweismittel. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den Wohnungsinhaber (ein 50-jähriger Lüner) vorläufig fest.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde der 50-Jährige nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, aus dem Zentralen Polizeigewahrsam entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Illegalen Handels mit Amphetaminen in nicht geringer Menge sowie dem Handel mit Cannabis.

