POL-DO: 91-Jährige nach Handtaschenraub in Dortmunder Innenstadt verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0286 Am 21. März (Freitag) flüchtete ein unbekannter Autofahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer in Marten. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 23.40 fuhr ein 34-jähriger aus Dortmund mit seinem Pedelec auf der Haardtstraße in Richtung Norden. Er bog nach links in die Martener Straße ein und überquerte die Fahrbahn, um ...

mehr