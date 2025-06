Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Einbrüche im Kreis Höxter - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im gesamten Kreis Höxter zu mehreren vollendeten sowie versuchten Einbruchdiebstählen. In einem Fall konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft an der Corveyer Straße in Höxter. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ebenfalls am Wochenende wurde in eine Schule an der Birkenstraße in Beverungen eingebrochen. Dort beschädigten die Täter mehrere Gegenstände und warfen teilweise Mobiliar auf den Schulhof. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Im südlichen Kreisgebiet drangen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag, 22. auf den 23. Juni, gewaltsam in eine Arztpraxis an der Kleebrede in Warburg ein. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. Ein weiterer Fall ereignete sich am Montagmorgen, 23. Juni, in Höxter: Gegen 6:30 Uhr meldete ein Zeuge eine verdächtige Person auf einem Grundstück einer Kleingartenanlage am Sportzentrum. Die eingesetzten Beamten trafen dort einen 22-jährigen Mann aus Soest an, der sich unbefugt Zutritt verschafft hatte. Er führte Diebesgut in einem Rucksack mit sich und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Nach der Entnahme von Blutproben wurde er zur Wache gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Paderborn wurde der Mann nach seiner Vernehmung wieder entlassen. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell