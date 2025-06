POL-HX: Fahren ohne Versicherungsschutz

Brakel / Bad Driburg (ots) - Bei der Aufklärung von zwei zurückliegenden Unfallfluchten hofft das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter auf nützliche Hinweise von möglichen Zeugen. Beide Vorfälle haben sich bereits am Freitag, 13. Juni, ereignet. Im ersten Fall geht es um einen E-Bike-Fahrer, der gegen 14.30 Uhr in Brakel gestürzt war. Er war zunächst auf der Straße "Am Galgenberg" in Fahrtrichtung zur Straße ...

mehr