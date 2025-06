Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer - Fahrer wird tödlich verletzt

Warburg (ots)

Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht zu Freitag, 27. Juni, auf der Ostwestfalenstraße zwischen Warburg und Peckelsheim ereignet. Ein 58-Jähriger fuhr gegen 2.50 Uhr mit seinem Saab auf der B252 aus Richtung Warburg kommend in Fahrtrichtung Brakel. Im Bereich Alfredshöhe kam er aus noch unklaren Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front gegen einen Baum. Von dort wurde der Wagen auf ein angrenzendes Feld geschleudert und fing Feuer. Der eingeklemmte Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte das brennende Fahrzeug, das vollständig ausbrannte. Später baute die Feuerwehr einen Sichtschutz auf.

Die Polizei sperrte den Streckenabschnitt zwischen Peckelsheim und Großeneder in beide Fahrtrichtungen ab. Zur weiteren Untersuchung wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bielefeld hinzugezogen. Die Strecke konnte nach der Bergung es Fahrzeuges gegen 8 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell