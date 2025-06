POL-MK: 125 statt 70 km/h: Fahrverbot

Halver (ots) - Am Mittwochnachmittag brannte bei der Ortschaft Wiene ein Jagdhochsitz. Die Kanzel wurde vollständig zerstört. Ein Jäger entdeckte gegen 14.30 Uhr den zu dieser Zeit noch lediglich qualmenden Hochsitz. Kurze Zeit später stand das Holz in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: ...

