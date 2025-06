Iserlohn (ots) - Die Polizei kontrollierte am Mittwoch um 7.50 Uhr am Kükenweg einen E-Scooter-Fahrer, der noch mit einem blauen, also abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und schrieben gegen den 32-jährigen Iserlohner eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

