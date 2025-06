POL-MK: Hochsitz abgebrannt

Hemer (ots) - Am Mittwoch gegen 5.30 Uhr hat ein Unbekannter aus einem Garten an der Beethofenstraße einen Akkuschrauber, vier Taschenlampe und eine Musikbox gestohlen. Am Dienstag zwischen 11.45 und 14.30 Uhr wurde an der Hauptstraße das Schloss eines Hausbriefkastens aus dem Kasten herausgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 9099-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr