Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: QR-Code-Betrüger - Diebstahl aus zwei Pkw

Altena (ots)

Eigentlich wollte ein Altenaer online einen LEGO-Bausatz verkaufen. Statt Geld zu bekommen, hat er jedoch wahrscheinlich ein kleines Vermögen an QR-Code-Betrüger verloren. Am Mittwoch erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die warnt vor dieser als "Quishing" bekannten Masche.

Nachdem der Altenaer den Bausatz zum Verkauf eingestellt hatte, meldete sich ein Interessent. Angeblich, um die Zahlung zu beschleunigen, schickte ihm der Fremde einen QR-Code. Diese Codes, quadratische Bilder mit vielen weißen und schwarzen Quadraten, sollen eigentlich das Leben leichter machen. Sie werden per Handy-Kamera gescannt und führen schnell auf bestimmte Internet-Seiten. So spart man das Eintippen von Web-Adressen. Der Scan des Altenaers führte allerdings nicht zu seinem Zahlungsdienstleister, sondern auf eine nachgebaute Fake-Seite. Dort gab der Altenaer seine Zugangsdaten ein und öffnete damit den Betrügern den Zugang zu seinem Geld. Es folgten unmittelbar drei Abbuchungen vom Account des Altenaers. Betroffene sollten umgehend reagieren, ihre Zugangsdaten ändern, die Konten sperren, sich an den Anbieter wenden und Anzeige erstatten bei der Polizei.

Die mahnt zur Vorsicht bei der Nutzung von Online-Märkten. Verkäufer sollten, soweit vorhanden, die "sicheren Zahlungsmethoden" nutzen. Das funktioniert jedoch nur dann sicher, wenn sie sich tatsächlich nur innerhalb ihres Accounts bewegen. Die gesamte Kommunikation sollte über das Account-Konto abgewickelt werden, statt über Messenger oder Mails. Noch etwas ist "sicher": Wer bei Verkaufsverhandlungen Links oder QR-Code in Mails oder Messenger-Nachrichten folgt, der landet mit sehr großer Wahrscheinlichkeit NICHT in seinem Account, sondern in den Händen von Betrügern. Als einzige Alternative bleibt ansonsten nur ein persönliches Treffen, bei dem Ware gegen Bargeld ausgehändigt wird. Weitere Hinweise zum "Quishing" unter: https://url.nrw/qr-code (cris)

Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagmorgen hat ein Unbekannter an der Straße Zur Roleye verschiedene Gegenstände aus zwei Fahrzeugen gestohlen: Aus einem schwarzen Land Rover und einem Audi TT verschwanden eine Jacke, Kleingeld und Silberketten. (cris)

