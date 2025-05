POL-E: Essen: Frau durch Schuss verletzt - Zeugenaufruf - Hinweisportal geschaltet

Essen (ots) - 45277 E.-Überruhr: Am Abend des 13. Mai wurde auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage an der Überruhrstraße ein schwer verletzter 46-Jähriger gefunden und in ein Krankenhaus gebracht, wo er am 15. Mai verstarb. Die Ursprungsmeldung vom 16. Mai finden Sie hier: ...

