Polizei Essen

POL-E: Essen: 46-Jähriger wird schwer verletzt aufgefunden und stirbt - 1. Folgemeldung - 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr:

Am Abend des 13. Mai wurde auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage an der Überruhrstraße ein schwer verletzter 46-Jähriger gefunden und in ein Krankenhaus gebracht, wo er am 15. Mai verstarb.

Die Ursprungsmeldung vom 16. Mai finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/46-jaehriger-wird-schwer-verletzt-aufgefunden-und-stirbt-zeugen-gesucht

Die Ermittlungen ergaben, dass es auf dem Parkplatz zu einer Kollision zwischen dem 46-Jährigen und einem BMW 1er gekommen war, wodurch der Mann schwer verletzt wurde. Gestern (22. Mai) fand eine Durchsuchung an der Wohnanschrift des PKW-Fahrers in Essen-Überruhr statt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der 19-jährige Fahrer (deutsch-irakisch) wurde festgenommen und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell