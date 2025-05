Polizei Essen

POL-E: Essen: GPS-Tracker führt erneut zum Erfolg - zahlreiche Fahrräder aus Kellerraum sichergestellt

45147 E.-Holsterhausen: Heute Morgen (22. Mai) meldete eine 21-jährige Essenerin den Diebstahl ihres hochwertigen Pedelecs an der Straße "An St. Stephan". Ein darin verbauter GPS-Tracker führte die Polizei kurz darauf zu einem Keller mit zahlreichen Fahrrädern an der Burggrafenstraße. Sechs Räder wurden sichergestellt.

Gegen 7:15 Uhr bemerkte die junge Essenerin, dass ihr mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec nicht mehr an dem Metallzaun in einer Einfahrt der Straße "An St. Stephan" stand. Dank der aktiven Ortungsfunktion ihres verbauten GPS-Trackers konnte sie das Pedelec an der Burggrafenstraße lokalisieren. Gemeinsam mit einem Streifenteam begab sie sich zu dem Standort des Signals. Die Aktivierung eines akustischen Signals führte schließlich in einen Keller.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter des Amtsgerichts Essen einen Durchsuchungsbeschluss für den entsprechenden Kellerbereich.

In einem Kellerraum eines dortigen Mehrfamilienhauses wurden mehrere Fahrräder aufgefunden - darunter auch ihr entwendetes Pedelec. In einem weiteren, unverschlossenen Kellerverschlag stießen die Beamten auf zahlreiche weitere Fahrräder.

Insgesamt konnten 37 Fahrräder in den beiden Kellerräumen aufgefunden werden. Sechs der aufgefundenen Zweiräder - darunter das gestohlene Pedelec - waren zur Fahndung ausgeschrieben und wurden sichergestellt.

Die Ermittlungsgruppe Fahrrad ermittelt nun wegen des mehrfachen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

In diesem Zusammenhang weist die EG Fahrrad erneut auf Folgendes hin: Nutzen Sie einen versteckten GPS-Tracker! Dieser alarmiert bei Bewegung und hilft zudem bei der Wiederauffindung! Notieren Sie sich die Details Ihres Fahrrades, insbesondere Rahmennummern und Merkmale! Nur wenn Sie die Rahmennummer im Fall eines Diebstahls angeben, ist eine Zuordnung und Rückführung möglich. Die Polizei Essen bedankt sich für jegliche Hinweise, Beobachtungen und Mithilfe. /RB

