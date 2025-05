Polizei Essen

POL-E: Essen: Ermittler der BAO Aktionsplan Clan stellen Schusswaffen und Munition sicher

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiet / Mülheim / Oberhausen: Am frühen Dienstagmorgen (20. Mai) vollstreckten Ermittler der BAO Aktionsplan Clan gemeinsam mit Spezialeinheiten und der Bereitschaftspolizei mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Insgesamt konnten knapp über ein Duzend Pistolen und vier Langwaffen sichergestellt werden, deren Prüfung auf strafrechtliche Relevanz noch aussteht. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gewerbsmäßig mit Schusswaffen gehandelt zu haben.

Bereits vor über zwei Jahren erhielten die Ermittler der BAO Aktionsplan Clan erste Hinweise zu einem 31-jährigen Essener mit türkischer Staatsangehörigkeit, der mit scharfen Schusswaffen handeln soll. Die Polizei Essen richtete eine Ermittlungskommission ein. Außerdem geriet der Vater des Verdächtigen ins Visier der Beamten. Es handelt sich um einen 57-jährigen Essener mit türkischer Staatsangehörigkeit. Beide Täter sind dem kriminellen Clanmilieu zuzuordnen. Die Beamten der Ermittlungskommission konnten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erwirken. Heute Morgen durchsuchten die Ermittler gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei mehrere Mehrfamilienhäuser in Essen, Mülheim und Oberhausen. Da Hinweise auf eine Bewaffnung der beiden Verdächtigen vorlagen, kamen auch Spezialeinheiten zum Einsatz. Bei der Durchsuchung eines Wohnhauses an der Altenessener Straße fanden die Ermittler mehrere scharfe Schusswaffen und Munition. Da die Wohnung stark zugstellt war, mussten große Teile des Inventars herausgetragen und durchsucht werden. Hierzu bildeten über 20 Kollegen der Hundertschaft im Hausflur eine Kette und reichten die Gegenstände in einen Lastwagen der Polizei. Aufgrund der aufwendigen Maßnahmen konnte die Durchsuchung der Wohnungen und des Inventars erst am Mittag abgeschlossen werden.

Insgesamt stellten die Beamten knapp über ein Duzend Pistolen, vier Langwaffen, mehrere hundert Patronen und zahlreiche Kommunikationsmittel sicher. Eine genaue Auswertung der Asservate steht noch aus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befinden sich unter den Sicherstellungen mehrere scharfe Schusswaffen sowie mehrere scharfe Patronen, aber auch erlaubnisfreie Waffen. Eine konkrete Begutachtung der Asservate wird im Nachgang durch die Fachdienststelle erfolgen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Schusswaffen ermittelt./Wrk

