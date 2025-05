Polizei Essen

POL-E: Essen: VW-Fahrer fährt 36-jährigem Passanten über den Fuß - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am 13. Mai kam es auf einem Parkplatz am Berthold-Beitz-Boulevard zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 40-jähriger Essener einem 36-Jährigen mit seinem VW Beetle über den Fuß fuhr. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach aktuellen Ermittlungen war es im Vorfeld zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen. Gegen 17:40 Uhr überquerte der 36-Jährige gemeinsam mit seiner Tochter einen öffentlichen Parkplatz in Höhe der Riedingerstraße, als der 40-Jährige mit seinem VW Beetle zu nah an dem Duo vorbeifuhr und dem Fußgänger dabei über den rechten Fuß rollte. Der 36-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen der Tat. Wenn Sie gegen 17:40 Uhr am Berthold-Beitz-Boulevard (nahe der Riedingerstraße) waren und den Vorfall wahrgenommen, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

