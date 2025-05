Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Junges Paar macht es sich mit außergewöhnlichem Diebesgut auf einer Parkbank gemütlich

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt I:

Stellen Sie sich vor, Sie gehen morgens mit ihrem Hund Gassi. Auf ihrer täglichen Runde entdecken Sie auf einer Parkbank plötzlich ein junges Pärchen. Bis hier erstmal nicht ungewöhnlich. Doch was würden Sie denken, wenn die beiden einen großen Fernseher, Wein und Chips dabeihätten? Ein außergewöhnlicher Ort und Zeitpunkt für einen gemütlichen Fernsehabend, oder?

So oder so ähnlich werden die Gedanken des Passanten in Mülheim gewesen sein, als er das Pärchen gestern (22. Mai) gegen 8:00 Uhr in der Nähe der Bismarckstraße antraf. Als der Hundebesitzer dann kurz darauf auf einen Mann traf, der ihm erzählte, dass in seinem Restaurant an der Dohne eingebrochen worden war, zählte er eins und eins zusammen. Er berichtete ihm von dem jungen Paar mit dem vermeintlichen Diebesgut.

Selbst als die Beamten eintrafen, saß das Diebes-Duo immer noch seelenruhig in seinem provisorischen Wohnzimmer. Die 20-jährige Mülheimerin (deutsch-italienisch) und der 19-jährige Oberhausener (deutsch) wurden durchsucht. Bei ihnen wurden unter anderem Werkzeug, ein Föhn, Grillgut, Chips, zahlreiche Flaschen Wein und ein 75 Zoll-Fernseher aufgefunden. Vielleicht hätte es noch ein gemütlicher Tag an der Ruhr werden können, wenn das provisorische Wohnzimmer nicht so auffällig gewesen wäre. Das Diebesgut wurde dem rechtmäßigen Besitzer übergeben und das Pärchen zur Wache gebracht. /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell