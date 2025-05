Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 03.05.2025, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr kollidierte in der Südstraße ein unbekanntes Fahrzeug mit einem am Straßenrand geparkten Pkw Volvo einer 25-Jährigen. Nach der Kollision verließ das Verursacherfahrzeug unerlaubt die Unfallstelle. Am Volvo entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und der Bezugsnummer 0111982/2025 erbeten. (ml)

