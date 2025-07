POL-HX: Polizei Höxter stellt bei Geschwindigkeitskontrollen zahlreiche Verstöße fest - trauriger Spitzenwert bei 136 km/h

Höxter (ots) - Am Montag, 30. Juni, ereignete sich auf der L755 in Höxter, im Bereich der Lütmarser Straße, ein Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr übersah ein 44-Jähriger aus Beverungen beim Anfahren aus einer Hofeinfahrt eine Fußgängerin. Die 70-jährige Dame aus Höxter erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Opel entstand ein geringfügiger Schaden. Rückfragen bitte an: ...

