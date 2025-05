Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in Greiz gestellt

Greiz (ots)

Ein junger Mann versuchte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Gebäude des alten Bahnhofs in der Poststraße in Greiz einzubrechen. Er trat die Eingangstür ein und bewegte sich anschließend im Gebäude auf der Suche nach Beute. Hierbei löste er den Alarm im Gebäude aus, woraufhin die Polizei anrückte. Der Einbrecher flüchtete anschließend zu Fuß über die Bahnschienen in Richtung Neustadtring, konnte aber durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen gefunden und festgenommen werden. Er wurde zur Dienststelle verbracht wo er später versuchte die Einrichtung zu zerstören und die Beamten anzugreifen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchtem Einbruchdiebstahls.-FS-

