Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Eine Videoaufzeichnung in den sozialen Netzwerken führte am gestrigen Donnerstag (08.05.2025) zur Einleitung polizeilicher Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. So zeigt die Aufnahme den Kampf eines Jagdhundes und einer Katze, welcher auf ein Privatgrundstück in der Aumaer Straße stattfand. Scheinbar verirrte sich die Katze auf das Wiesengrundstück und wurde ...

