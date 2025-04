Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Mittwochabend, den 09.04.25, kam es gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung Hans-Kopp-Straße / Mahlastraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 39-jährigen Autofahrerin und einem 20-jährigen Motorradfahrer. Die 39-Jährige hielt aufgrund einer auf Rot zeigenden Lichtzeichenanlage an der Kreuzung an. Der auf gleicher Strecke fahrende 20-Jährige prallte daraufhin gegen das Heck des anhaltenden Autos und flog infolge des Aufpralls über das Fahrzeugdach auf die Motorhaube. Die Verkehrsunfallbeteiligten erlitten wegen des Unfalls Rücken- und Nackenschmerzen. Zwecks vorsorglicher Untersuchung wurden die Personen durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

