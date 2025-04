POL-PDLU: Urkundenunterdrückung

Mutterstadt (ots) - Am späten Dienstagabend in der Zeit von 23:30 Uhr - 02:00 Uhr wurden in der Ludwigshafener Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei 34 Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz: Es mussten acht Mängelberichte an Fahrzeugführer ausgehändigt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de ...

mehr